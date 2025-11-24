Minga Guazú: segundo operativo contra carreras clandestinas deja 14 motocicletas incautadas

MINGA GUAZÚ. Por segundo fin de semana consecutivo, un operativo interinstitucional contra las carreras clandestinas permitió la incautación de motocicletas. Esta vez fueron 14: en el peaje del exkilómetro 24 de la Ruta PY02 sacaron de circulación 11 biciclos y posteriormente otros tres en la rotonda del exkilómetro 30.