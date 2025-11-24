Minga Guazú: segundo operativo contra carreras clandestinas deja 14 motocicletas incautadas

El procedimiento se desarrolló ayer entre las 17:00 y las 19:45. Fue encabezado por el jefe de la Comisaría 8ª de Minga Guazú, comisario principal Osvaldo Osorio, con apoyo del Departamento Táctico GEO, Grupo Lince, Agrupación Motorizada, personal de Prevención y Seguridad de comisarías aledañas, además de la Policía Municipal de Tránsito y la Patrulla Caminera.
Las motocicletas fueron retenidas por diversas infracciones administrativas: falta de habilitación, de casco, carencia de chaleco reflectivo, escapes roncadores, entre otros. Durante la verificación en el km 30, se incautaron además dos biciclos cuyos conductores arrojaron alcotest positivo.
Todas las motos fueron trasladadas al corralón municipal de Minga Guazú a disposición de la Jueza de Faltas, abogada Blanca Marmori.
El operativo forma parte de los controles iniciados hace una semana, cuando una intervención interinstitucional permitió la incautación de 60 motocicletas, luego de reiteradas quejas por las carreras clandestinas.