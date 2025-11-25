Pierde fuerza una de las fechas tentativas de apertura del Puente de la Integración

Las autoridades locales de ambas ciudades esperaban aprovechar la presencia de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña para el acto inaugural, pero el encuentro regional -previsto para el 20 de diciembre en Foz de Yguazú- fue postergado para el 14 de enero y será en Brasilia. Con ello, se diluye una de las fechas tentativas que venía ganando fuerza para diciembre.

Pese a ello, buscarán que la inauguración de la pasarela internacional sea el 15 de diciembre.

Buscarán definir horario

Esta semana, los intendentes de Foz de Yguazú, Joaquim Silva e Luna y de Presidente Franco, Roque Godoy, mantendrán una reunión con la comisión mixta para intentar acordar el horario de funcionamiento inicial del nuevo paso internacional.

Paraguay propone habilitar la circulación exclusivamente durante la noche, entre las 22:00 y las 5:00, y solo para camiones vacíos. Sin embargo, Brasil, a través de la Receita Federal, considera inviable operar de madrugada y sugiere un horario diurno, entre las 7:00 y las 19:00.

Apertura escalonada hasta 2027

Primer mes: circulación exclusiva de camiones vacíos.

Segunda fase: incorporación de buses de turismo.

Tercera etapa: habilitación gradual de automóviles y motocicletas, condicionada a evaluaciones aduaneras.

2027: El ingreso de camiones cargados está previsto recién para el 2027, una vez concluido el Corredor Metropolitano del Este, que es el componente rural de las obras complementarias en el lado paraguayo.

Las autoridades adelantaron que el paso internacional podría operar las 24 horas seis meses después de su apertura, siempre que existan las condiciones logísticas y de control.

El Puente de la Integración, cuya construcción comenzó y finalizó en los gobiernos de Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro, continúa cerrado para el paso fronterizo debido a la falta de las obras complementarias.

La zona primaria y el acceso rural en el lado paraguayo ya están listos, mientras que la zona aduanera en Foz de Yguazú, será entregada a la Receita Federal esta semana, lo que podría permitir una habilitación gradual.