Hallan dos cadáveres en distintos cauces del Alto Paraná

Uno de los cuerpos fue reportado a las 11:00 en el lago Acaray, en una zona entre el barrio Acaray de Ciudad del Este y San Francisco de Hernandarias. Los datos preliminares indican que se trata de un brasileño que había sido reportado como desaparecido e identificado como Kaique Ricardo Alves, de 32 años de edad, oriundo de la ciudad de Curitiba del país vecino.

Por disposición del fiscal, personal de la Marina realizó el desplazamiento del cuerpo a orillas del lago hacia la ciudad de Hernandarias para el procedimiento de rigor.

El otro hallazgo se produjo a las 11:10 aproximadamente, en el cauce hídrico del río Paraná en la zona de Puerto Ita Vera del distrito de Domingo Martínez de Irala. En este caso, el cadáver no pudo ser identificado, tiene tatuajes en varias partes del cuerpo y vestía un short negro.

Por disposición de la fiscala de Presidente Franco, Susan Vega, el cuerpo fue llevado a la Funeraria Núñez de Presidente Franco para una mejor inspección.

En ambos casos, los cadáveres ya estaban en estado de descomposición por lo que se presume llevaban varios días en el agua.