Fiscal ordena búsqueda de una adolescente de 14 años que se encuentra desaparecida en Hernandarias

El objetivo de la orden de búsqueda de la adolescente es restituir su derecho a la libertad, asegurar su bienestar y descartar la comisión de un hecho punible más grave en su perjuicio. La medida se adopta en el marco de una investigación abierta por el supuesto hecho punible contra la libertad.

Según los antecedentes, la madre de la adolescente, Ramona Bordón Delvalle, denunció que el 13 de noviembre su hija salió de su vivienda del barrio 6 de Enero de la ciudad de Hernandarias con intención de visitar a una amiga y no retornó. Luego, el 14 de noviembre fue vista por su hermano en la avenida Brasil de la misma ciudad, ocasión en la que manifestó que regresaría a la casa, lo cual no ocurrió.

Lea más:Cardenal urge aprobación del Registro Único de Personas Desaparecidas

Después, el 27 de noviembre, un allegado de la familia comunicó a la madre haber observado a la menor en un banco cercano al laguito del área 6 del barrio Las Américas, aunque sin poder localizarla posteriormente. Ese mismo día, la denuncia fue formalizada en la Comisaría 5.ª y remitida a la Fiscalía.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiscala Beatriz Adorno solicitó la designación de personal policial para ejecutar rastrillajes, verificar cámaras de seguridad y recabar información de testigos, familiares y allegados, con obligación de elevar un informe en un plazo de 24 horas con relación al caso. Cualquier información sobre el paradero de la menor se puede comunicar a la comisaría más cercana o a la Fiscalía.