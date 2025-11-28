Tiempo nublado, con altas temperaturas pero sin lluvia en el Este

Un ambiente caluroso y húmedo se prevé para la zona este del país este viernes. Las temperaturas oscilarían entre 21℃ y 35℃. Además, se espera un incremento de la cobertura nubosa, vientos predominantes del sector norte, luego variables, pero sin probabilidades de lluvia.

Lea más: Meteorología: temperatura va en aumento en Paraguay

Entre mañana, sábado 29, el ambiente se presentaría muy caluroso y con cielo parcialmente nublado a nublado. Las temperaturas mínimas rondarían los 22°C, mientras que las máximas estarían entre 35 y 37°C. La sensación térmica podría presentarse por encima de la temperatura del aire debido al alto contenido de humedad.

Para el domingo 30, se prevé el ingreso de un sistema de tormentas en el país, que se extendería hacia la zona este durante el transcurso de la jornada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy