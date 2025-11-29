Una gran multitud dio la bienvenida a la Navidad del Este

El acto inaugural comenzó con la bendición del pesebre, dando un marco espiritual a la jornada que luego se extendió con presentaciones artísticas, números musicales y espectáculos preparados por artistas locales.

Lea más: Navidad en el Este: sagrada familia, yacaré y Papá Noel gigante serán los protagonistas este año

El momento culminante de la noche se vivió con la cuenta regresiva que dio paso al encendido simultáneo de miles de luces decorativas en distintos puntos de la ciudad, acompañado de un show de fuegos artificiales que desató la emoción del público.

Este año, el despliegue de la iluminación navideña abarca varios sectores emblemáticos de la capital departamental, entre ellos el Lago de la República y su anfiteatro, la Rotonda Reloj, las plazas Jesuítica y La Victoria, la Catedral San Blas, la avenida Pioneros del Este y el microcentro, donde pasajes y espacios públicos lucen una ambientación especial para la temporada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Durante el acto oficial, el intendente municipal Daniel Pereira Mujica valoró el esfuerzo del equipo organizador y resaltó el trabajo de quienes hicieron posible que la ciudad vuelva a brillar en estas fechas. En su discurso, destacó especialmente la labor de la exintendenta y actual concejal María Portillo (PLRA), a quien atribuyó un rol clave en la reactivación y continuidad del proyecto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Hoy celebramos no solo el encendido de luces, sino el esfuerzo y la convicción de personas que creyeron en este sueño cuando parecía imposible”, expresó el jefe comunal ante los asistentes.

Asimismo, reconoció públicamente al equipo de Navidad Sustentable, agradeciendo el trabajo ininterrumpido que realizaron para montar el espectáculo y ofrecer a la ciudadanía una propuesta gratuita de calidad cultural y recreativa.

Una victoria para la comunidad

El intendente recordó momentos difíciles atravesados por la ciudad y expresó que la realización del evento representa también una victoria simbólica de la comunidad. “Nuestra gente demostró que la unidad es más fuerte que cualquier intento de apagar la esperanza”, manifestó.

Lea también: Presentan la “Navidad del Este 2025”, centrada en el Lago de la República

El titular del Ejecutivo Municipal anunció además que las actividades seguirán durante todo diciembre, con propuestas culturales, conciertos y eventos para toda la familia. Agregó que ya se registra un movimiento positivo en hoteles y locales gastronómicos, impulsado por la llegada de visitantes atraídos por el evento.

También señaló que se habilitaron espacios para emprendedores y vendedores, permitiendo que numerosas familias obtengan ingresos durante esta temporada alta. Por último, anunció que este año la fiesta de Réveillon 2026 será mucho más grande que el anterior.