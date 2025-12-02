Hospitales están destrozados en Alto Paraná, mientras Itaipú avanza con la instalación de su costosa Villa Navideña

A pesar de los cuestionamientos de médicos agremiados y parlamentarios de la oposición, Itaipú Binacional, lado paraguayo, destinará 850.000 dólares (unos G. 5.896 millones al cambio actual del dólar al guaraní) a su Villa Navideña, que se encuentra en proceso de montaje desde hace unos días. Se están levantando estructuras metálicas y de madera en uno de los sectores del Parque Lineal Manuel Ortiz Guerrero, ubicado en el Área 1 de Ciudad del Este.

Una gran cantidad de obreros, en su mayoría brasileños según algunos trabajadores del parque, participa en la instalación de luces y estructuras. Además, se preparan piezas de madera para decoraciones, así como árboles navideños y otros elementos artesanales.

Según el proyecto de Itaipú, la Villa Navideña costará 850.000 dólares, que se ejecuta a través de la ONG “amiga” Centro de Estudios Ambientales y Sociales (Ceamso). Esta entidad, a su vez, habría contratado una empresa privada para el montaje, aunque desde Itaipú no respondieron a la consulta sobre cuál sería dicha empresa.

Proyecto paralelo al de la Municipalidad

La Villa Navideña estará habilitada del 12 al 20 de diciembre. Además de las decoraciones, contará con espacios para ferias de mipymes y emprendedores.

Se trata de la tercera edición del proyecto navideño de Itaipú bajo la administración de Justo Zacarías (cartista). Su ejecución comenzó después de que la Municipalidad de Ciudad del Este pusiera en marcha un proyecto similar denominado “Navidad Sustentable”, actualmente conocido como “Navidad del Este”.

Uno de los motivos de la intervención de la gestión de Miguel Prieto (Yo Creo), destituido posteriormente, fue un supuesto despilfarro de los recursos de la comuna en la Navidad Sustentable.

Montaje se realiza en sitio cerrado

El Parque Lineal es un espacio de 18 hectáreas de Itaipú. Se encuentra cercado, y solo se puede acceder con registro de cédula de identidad, de lunes a domingo, de 06:00 a 20:00.

Está custodiado por funcionarios de la entidad en los accesos y cuenta con dos pórticos de ingreso, estacionamientos, senderos peatonales y bicisenda, parque infantil y un área de ejercicios al aire libre con equipos de gimnasia, entre otros.

Hospitales ruinosos que se debaten en necesidades

Mientras Itaipú realiza esta millonaria inversión, varios hospitales del décimo departamento se encuentran prácticamente en ruinas. El Hospital Regional de Ciudad del Este, centro asistencial de referencia en la región, ni siquiera cuenta con tomógrafo, ya que el único equipo disponible está averiado.

Además, el techo, las paredes y el piso del hospital se encuentran en deplorable estado por falta de mantenimiento.

Varios otros hospitales del área de influencia de Itaipú presentan condiciones similares. Tanto en Hernandarias como en Minga Guazú, autoridades locales e incluso parlamentarios de la oposición solicitaron en reiteradas ocasiones la compra de tomógrafos, pero no obtuvieron respuesta.