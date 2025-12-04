Senad revela cantidad de droga incautada y habla de nuevo récord

La Senad informó que, tras el pesaje final realizado en la Base Regional de Saltos del Guairá, el total incautado durante la Operación Umbral asciende a 88.991 kilogramos de marihuana prensada, cifra que constituye el mayor decomiso de marihuana en tránsito registrado en la historia del país.

El valor estimado de la carga en el mercado brasileño supera los US$ 13,3 millones.

La operación fue desarrollada por la Dirección de Inteligencia de la Senad, en coordinación con el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y el Ministerio Público, durante la madrugada del miércoles en la zona de Saltos del Guairá.

Durante el mismo, los agentes especiales lograron interceptar un convoy criminal compuesto por 19 vehículos de pequeño, mediano y gran porte, utilizados para el transporte de grandes volúmenes de droga hacia la frontera.

Enfrentamiento a tiros en operación

Durante la intervención se produjo un enfrentamiento armado que resultó en cinco detenidos, un integrante de la organización criminal abatido, y otro detenido herido, quien fue asistido conforme a los protocolos previstos.

Asimismo, fueron incautados los 19 vehículos utilizados en el traslado del cargamento ilícito.

Toda la droga fue trasladada a la sede regional de la Senad en Saltos del Guairá, donde se llevó adelante el procedimiento técnico de pesaje que culminó en la tarde del jueves, confirmando el volumen histórico del decomiso.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, destacó que este resultado es el reflejo del trabajo de inteligencia estratégica desarrollado por la institución, así como de la coordinación interinstitucional que permitió ejecutar con efectividad la acción operativa.

Hallazgo de documentos de policía

Subrayó además que este golpe representa un duro impacto para la logística criminal que utiliza el territorio paraguayo como ruta de tránsito.

Además del decomiso, los intervinientes del operativo encontraron en una zona de fuga de los narcotraficantes los documentos del comisario Osvaldo Andino, Director de Investigaciones de la Policía Nacional.

Este respondió que los mismos se le cayeron cuando fue a brindar su ayuda a los intervinientes de la operación; sin embargo, el propio Jalil Rachid aseguró que ningún policía participó del procedimiento e incluso fue quien criticó a los policías de la zona, ya que el convoy pasó frente a 11 comisarías, sin que estas tomen intervención.

Según el Comandante de la Policía Nacional, Carlos Benítez, defendió a Andino y dijo que la Dirección de Asuntos Internos lo convocaría para que explique la situación del hallazgo de sus documentos. Sobre los agentes de las comisarías apostadas en la ruta del convoy, dijo que todos fueron cambiados y serán sometidos a una investigación de Asuntos Internos.