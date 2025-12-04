Capturan a brasileño condenado a 32 años por abuso sexual

El detenido fue identificado como Anderson Martins Marciano, quien contaba con una orden de captura vigente emitida por el Tribunal de Justicia del estado de Santa Catarina, por abuso sexual en niños.

Según el informe oficial del Comando Tripartito, la captura del forajido fue posible gracias a la cooperación policial con la Policía Federal brasileña, que alertó sobre la presencia del prófugo en territorio paraguayo.

Tras tareas investigativas y labores de inteligencia, los intervinientes lograron ubicar al sospechoso cuando circulaba a bordo de una motocicleta tipo GTR, color blanco. Luego de la verificación de su identidad, se confirmó que se trataba de la persona requerida por la justicia del Brasil.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Ciudad del Este, Luis Escobar.