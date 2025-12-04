ABC en el Este
04 de diciembre de 2025 - 08:02

Capturan a brasileño condenado a 32 años por abuso sexual

Anderson Martins Marciano, detenido.

CIUDAD DEL ESTE. Agentes del Comando Tripartito detuvieron a un brasileño con condena de 32 años y 8 meses de prisión por abuso sexual en niños en su país. El procedimiento fue anoche, a las 21:00 aproximadamente, sobre la calle João Batista y C. Alberdi, del barrio San José de esta capital departamental.

Por ABC Color

El detenido fue identificado como Anderson Martins Marciano, quien contaba con una orden de captura vigente emitida por el Tribunal de Justicia del estado de Santa Catarina, por abuso sexual en niños.

Según el informe oficial del Comando Tripartito, la captura del forajido fue posible gracias a la cooperación policial con la Policía Federal brasileña, que alertó sobre la presencia del prófugo en territorio paraguayo.

Tras tareas investigativas y labores de inteligencia, los intervinientes lograron ubicar al sospechoso cuando circulaba a bordo de una motocicleta tipo GTR, color blanco. Luego de la verificación de su identidad, se confirmó que se trataba de la persona requerida por la justicia del Brasil.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno de Ciudad del Este, Luis Escobar.

Fono Ayuda 147

Línea gratuita y confidencial para denunciar violencia, abuso o maltrato contra niñas, niños y adolescentes. Disponible 24/7 en todo el país.