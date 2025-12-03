Pavo Real Py: Alexandre Rodrigues plantea “descomprimir sistema penal” con su extradición al Brasil

En la fecha prosiguió la audiencia preliminar por el caso Pavo Real Py II, a cargo del juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal. Durante la misma, el encausado Alexandre Rodrigues Gomes, a través de sus abogadas defensoras Noelia Núñez y Amanda Silva, planteó someterse a la extradición simplificada al Brasil.

En el marco de la audiencia preliminar, la abogada Noelia Núñez, en su carácter de defensora de Rodrigues Gomes, formuló el incidente de inclusión probatoria relacionado al exhorto de extradición remitido por la República Federativa del Brasil y tramitado ante el juzgado penal de garantías de Lici Sánchez, quien fijó para el 11 de diciembre la audiencia identificatoria del requerido.

Argumento de la defensa de Alexandre Rodrigues Gomes

Núñez expuso que su defendido “tiene el interés y la voluntad de someterse a una extradición simplificada” y agregó, que la misma podría darse en atención a que así podrían racionalizarse los recursos del Estado, incluso, se podría transferir el juzgamiento de Alexandre Rodrigues al vecino país. “Eso significaría no la impunidad sino el juzgamiento en otro país de tal manera a descomprimir el sistema penal paraguayo”, refirió en otro momento.

Posteriormente refirió la profesional del derecho que, el Estado paraguayo podrá seguir persiguiendo el patrimonio de Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gomes.

“El comiso autónomo bien podría continuar sobre los bienes que hayan sido objeto de comiso, sin que la extradición sea un obstáculo legal para seguir este proceso”, completó Núñez.

En ese sentido, la abogada Núñez, planteó el criterio de oportunidad para su cliente Alexandre Rodrigues Gomes, que está procesado por narcotráfico, hecho punible calificado como crimen, a fin de que pueda soemterse al proceso en Brasil, teniendo en cuenta que le expectativa de pena en el vecino país es mayor a la de Paraguay.

Persecución penal en Paraguay es “irrelevante” ante alta pena en Brasil, alega defensa

La abogada Noelia Núñez manifestó como parte de su fudamentación, sobre el interés de su cliente para someterse a la extradición al Brasil, que la pena máxima en Paraguay es de hasta 25 años, mientras que en el vecino país el marco penal podría llegar hasta los 30 años; es más, en 2019 se dio una ampliación del marco penal, por lo que la pena podría ir hasta los 40 años de cárcel.

“Esto significa que la prescindencia de la persecución penal -en Paraguay- resulta irrelevante, ante la pena que podría recibir en el vecino país”, sostuvo posteriormente Núñez.

Más adelante expuso que el interés de Alexandre Rodrigues, de someterse a la justicia brasileña, fundamentalmente, se da en relación al principio del régimen penitenciario, “que podría acogerlo de manera más benevolente y en condiciones sociales y oportunidad de reinserción más favorable”.

Además, “la socialización con su familia podría ser más favorable”, según la abogada. Sin embargo, los familiares se hallan en la ciudad de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay, y el proceso penal en Brasil, se tramita en un juzgado de Porto Alegre, en el Estado de Rio Grande do Sul. Es decir, hay una distancia de poco más de 1.200 kilómetros de distancia de un lugar a otro.

Fiscalía pide rechazar incidente contra acusación

La defensa de Alexandre Rodrigues planteó además, la nulidad de la acusación presentada por el Ministerio Público.

Al respecto, los representantes del Ministerio Público, los fiscales Andrés Arriola e Ingrid Cubilla, solicitaron el rechazo de dicho incidente en atención a que la Fiscalía presentó en tiempo y forma su requerimiento conclusivo; y la defensa tuvo acceso a las actuaciones durante toda la etapa preparatoria.

En otro momento de la diligencia, el acusado Alexandre Rodrigues hizo uso de palabra y se dirigió al juez Osmar Legal, solicitando que se auditen sus cuentas bancarias, en relación a los movimientos y operaciones que realizó. Sobre el punto, señaló que desde el inicio del caso, ha solicitado esto.

La audiencia preliminar tendrá continuidad el próximo 9 de diciembre, desde las 11:00.

Brasil busca evitar impunidad del hijo de Lalo

Al argumentar el pedido de extradición, el juzgado Federal de Porto Alegre (Brasil) fundamentó también que los investigadores del vecino país constataron el uso de numerosas terminales telefónicas y aplicaciones para el intercambio de mensajes encriptados y nombres en clave para su comunicación, a fin de dificultar la identificación del esclarecimiento de crímenes, garantizando así la impunidad.

“Las altas cantidades de drogas movidas, con la posible acción de lavado de activos que tiene como delito precedente al narcotráfico internacional, así como la aparente continuidad de la acción criminal, exigen una pronta represión estatal”, puntualiza parte del escrito.

Resalta que Alexandre y sus socios constituyeron “un verdadero imperio” con el fruto del narcotráfico.

Presuntos vínculos de Alexandre Rodrigues con Jarvis Chimenes Pavão

En la acusación fiscal se resalta que, mediante informaciones compartidas por autoridades de Brasil, Alexandre Rodrigues estaría vinculado con la organización criminal liderada por el narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavão . Esto se basa en datos extraídos de una cuenta vinculada a Luan Pavão Nascimiento (hijo de Jarvis), que contenía conversaciones que guardarían relación con transacciones de compra - venta de bienes inmuebles existentes en el territorio paraguayo.

Dichos inmuebles formarían parte del patrimonio de la organización criminal y habrían sido adquiridos de manera irregular por Alexandre Rodrigues Gomes y su padre. Una de las propiedades adquiridas es el establecimiento rural denominado “Estancia Negla Poty”, ubicado en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay, que pertenecía a Jarvis, y fue adquirido en fecha 21 de mayo de 2020.

Asimismo, la Fiscalía afirma que el acusado por narcotráfico, lavado de activos y asociación criminal habría llevado a cabo en forma personal las negociaciones con grupos criminales de otros país para la compra y venta de sustancias ilícitas.

Precisamente, en ese carácter Alexandre Rodrigues viajó a Bolivia entre el 10 y 11 de febrero de 2020. Al mismo lo acompañaron el doleiro fallecido en agosto de 2025, Óscar Daniel Cabreira Pinazo, y otras dos personas más, de quienes se presumen también serían miembros de grupos narcotraficantes.