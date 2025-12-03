Escudo Guaraní: incautan camiones cargados de marihuana tras enfrentamiento con en Canindeyú

Un enfrentamiento entre el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI) y grupos criminales habría dejado como saldo un abatido, cuatro detenidos (tres hombres y una mujer) e incautación de droga tras un operativo realizado el martes en el barrio San Jorge, km 3, del distrito de Saltos del Guairá.

En este incidente, uno de los vehículos del CODI recibió varios impactos de bala; sin embargo, no se reportaron heridos dentro del personal táctico.

Dos camiones llenos de marihuana

De acuerdo con los primeros reportes, las fuerzas de seguridad incautaron 12 vehículos, varios de ellos de alta gama, además de tres camiones de gran porte, dos de ellos completamente cargados con marihuana prensada.

La cantidad preliminar estimada ronda las 70 toneladas, aunque la cifra podría variar, ya que se debe hacer el conteo exhaustivo. El camión estaba “cargado a tope”, según informaron.

Una persona abatida y cuatro detenidos

Al costado de una de las camionetas fue encontrado el cuerpo de un hombre, identificado como Sergio Daniel González Aguilera, quien vestía un chaleco táctico y portaba armamento, casco, rodilleras y coderas.

Por otro lado, fueron detenidos Andrés Medina Britez, Héctor Valentín Martínez Marín, Idalina Samaniego Bernal y Mauro Zarza Suárez, todos serían miembros de una organización dedicada al tráfico de drogas. Uno de los detenidos resultó herido durante el enfrentamiento y fue trasladado bajo custodia.

La acción fue desarrollada de manera conjunta entre la Fuerza de Tarea Conjunta, el Batallón de Inteligencia Militar, la Tercera División de Caballería y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), que actuó en Saltos del Guairá bajo fuerte cobertura táctica.