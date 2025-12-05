Asalto a cooperativa: detienen a sospechoso con placa y chalecos policiales

El procedimiento estuvo a cargo de agentes del Grupo Lince, quienes interceptaron al sospechoso cuando circulaba en un automóvil Toyota Allion, color blanco, en el barrio San Rafael. Al notar la presencia policial, Armoa aceleró la marcha, pero fue alcanzado sobre la avenida Carlos Antonio López, tras una persecución.

Durante la inspección del vehículo, los intervinientes hallaron cinco chalecos antibalas negros y uno verde con insignias de la Policía Nacional, una placa policial auténtica con numeración 64036, cuatro quepis con bandera paraguaya, cinco prendas negras manga larga, pasamontañas y dos teléfonos celulares.

Según informó el comisario principal Humberto Galeano, jefe de Prevención, el detenido manifestó que los objetos pertenecerían al conocido asaltante Milner Amir Brítez Galeano, alias “AR15”, presunto miembro del Primer Comando da Capital (PCC). Sin embargo, Armoa luego negó conocer al supuesto delincuente y afirmó ante la prensa que fue contratado para trasladar los objetos como “delivery” hasta el barrio San Rafael, a cambio de G. 300.000.

Asalto a la cooperativa

El procedimiento se realizó en prosecución a la investigación ocurrido en la mañana de ayer en la Cooperativa Reducto, ubicada sobre la calle Trifón Benítez casi 1.º de Mayo del barrio Obrero de Ciudad del Este.

Tres delincuentes descendieron de un automóvil Toyota, modelo Premio, color plateado, y tras desarmar al guardia de seguridad y a los otros empleados, se alzaron con la suma de aproximadamente G. 150 millones.