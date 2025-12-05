PLRA sella unidad con Cruzada Nacional y otros partidos, confirmándose la ruptura con Yo Creo

Los dirigentes del PLRA, Cruzada Nacional, Frente Amplio y Mboriáhu Memby firmaron un acuerdo de alianza esta tarde en la capital departamental. Consideran apoyar a un candidato liberal para las municipales y conformar una única lista para la Junta Municipal. Con esto se ratifica la separación entre los liberales y Yo Creo en esta ciudad.

La concejal municipal María Portillo sería la precandidata de esta alianza, aunque aún no se confirmó, ya que los liberales irían a una interna para oficializarla como postulante.

Portillo manifestó que están conversando con varios otros sectores para que se sumen al bloque. Explicó que la propuesta es elaborar una lista única para la Junta Municipal, integrada por representantes de los diversos partidos y movimientos.

Sobre el desacuerdo con Yo Creo, indicó que el plazo para la conformación de alianzas está por vencer, por lo que tuvieron que tomar una decisión rápida.

Por su parte, Paraguayo Cubas, quien estuvo en representación de Cruzada Nacional, explicó que la propuesta de Yo Creo era que todos los demás partidos se sumen, pero con el candidato que ellos ya tenían, e incluso con su número de lista y colores alusivos.

La ruptura con Yo Creo

Respecto a la ruptura con Yo Creo, Portillo afirmó que no hubo una pelea o un desacuerdo importante, por lo que seguirá apoyando al bloque oficialista.

“No hubo una pelea, simplemente no pudimos llegar a un consenso con ellos para que también participen de esta alianza. Siempre he acompañado los buenos proyectos y voy a seguir acompañando aquellos que beneficien a la ciudadanía, pero habrá seguramente algún momento dado en que no vayamos a coincidir en algo”, sentenció.

Los representantes de los partidos que firmaron la alianza se mostraron inclinados a apoyar a María Portillo como precandidata a la Intendencia.