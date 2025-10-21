“Tercer espacio” crea alianza opositora en Fernando de la Mora

La alianza “Unidos por Fernando de la Mora” será presentada este jueves a las 19:00 en un local sobre las calles 16 de julio y Andrés Barbero.

Este frente buscará presentarse a las elecciones municipales en Fernando de la Mora, distrito de Central gobernado hace dos periodos por el liberal Alcides Riveros, aspirante a la presidencia del PLRA.

Sin embargo los liberales no integran la citada alianza. La misma es integrada por el Partido Revolucionario Febrerista (PRF); el Partido Patria Querida (PPQ); el Partido Encuentro Nacional (PEN); el movimiento Yo Creo; el Partido Democrático Progresista (PDP); el Partido de la Participación Ciudadana (PPC); el Partido Cruzada Nacional; el Partido de la A; el Partido Paraguay Pyahurá; el Partido de la Juventud y el Partido Paraguay Soberano entre otros.

“La alianza más grande del país ”

“En este encuentro presentaremos la firma del preacuerdo de creación de esta plataforma política, que reúne a más de 12 partidos y movimientos políticos, constituyéndonos así en la alianza más grande del país”, señalan en su comunicado.

“Unidos por Fernando de la Mora busca ofrecer a la ciudadanía un proyecto político que prioriza la unidad, el buen gobierno y el compromiso con el desarrollo real de Fernando de la Mora”, agregan.

“Estamos convencidos de que la unión de las diversas fuerzas políticas en un mismo propósito abre un nuevo capítulo para Fernando de la Mora”, finalizaron.

En 2021 la ANR tuvo 5 concejalías y el PLRA tuvo 7. En cambio la alianza “Juntos por Fernando”, el UNACE, el movimiento Mbo’Ehara, el Partido Unámonos, Hagamos, el partido de la Gente 30A y Cruzada Nacional, no consiguieron ningún curul municipal.