Hallan tobillera electrónica en predio baldío de Ciudad del Este

La tobillera fue hallada por un vecino en un terreno baldío del barrio María Auxiliadora, Fracción Casa Blanca II de esta ciudad. El aparato fue recogido por agentes de la comisaría cuarta del barrio Pablo Rojas, donde queda resguardado a disposición de las autoridades de justicia.

El vecino que encontró el aparato contó a la Policía que esta mañana, alrededor de las 8:00, se encontraba realizando trabajos de limpieza en el lugar, donde halló el mencionado dispositivo en una bolsita color blanco, por lo que de inmediato comunicó al Sistema 911 de la Policía Nacional.

Los agentes ya dieron aviso al Ministerio Público sobre el hallazgo a fin de identificar al procesado que debía estar utilizando el aparato.