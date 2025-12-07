ABC en el Este
07 de diciembre de 2025 - 12:16

Hallan tobillera electrónica en predio baldío de Ciudad del Este

El aparato de tobillera electrónica se encontró en un terreno baldío.
Un aparato de tobillera electrónica fue encontrado esta mañana en un terreno en Ciudad del Este. Se trata de un dispositivo electrónico tipo tobillera, marca Spacecom, serieN° 4315023838, negro, con la malla cortada, que es utilizado por personas con prisión domiciliaria.

Por ABC Color

La tobillera fue hallada por un vecino en un terreno baldío del barrio María Auxiliadora, Fracción Casa Blanca II de esta ciudad. El aparato fue recogido por agentes de la comisaría cuarta del barrio Pablo Rojas, donde queda resguardado a disposición de las autoridades de justicia.

El vecino que encontró el aparato contó a la Policía que esta mañana, alrededor de las 8:00, se encontraba realizando trabajos de limpieza en el lugar, donde halló el mencionado dispositivo en una bolsita color blanco, por lo que de inmediato comunicó al Sistema 911 de la Policía Nacional.

Los agentes ya dieron aviso al Ministerio Público sobre el hallazgo a fin de identificar al procesado que debía estar utilizando el aparato.