Intento de feminicidio en Ypané: mujer fue baleada por su pareja

Un intento de feminicidio se registró anoche en Ypané, cuando un hombre disparó contra su pareja durante una discusión. Posteriormente, el presunto autor fue hallado con una herida de bala, lo que hace suponer que buscó autoeliminarse.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 06:48
Intento de feminicidio en Ypané
En una cama del centro de salud de Ypané, la mujer que fue víctima de un intento de feminicidio en dicha ciudad.

Una mujer resultó herida de bala en un intento de feminicidio ocurrido este domingo, alrededor de las 23:30, en el asentamiento “Esperanza 2″ de la compañía Paso de Oro de Ypané.

La víctima fue identificada como Cynthia Elizabeth Vargas González (39), quien recibió un disparo de arma de fuego a la altura de la sien.

Según el parte policial, el agresor es su pareja, Fidel Augusto Fernández Coronel (45), quien tras el ataque habría intentado quitarse la vida con un disparo cerca del oído.

Intento de feminicidio en Ypané
En una camilla de los bomberos voluntarios, el presunto autor de la tentativa de feminicidio en Ypané. Este fue hallado con una herida de bala compatible a un intento de autoeliminación.

Ambos permanecen hospitalizados

Ambos fueron trasladados inicialmente al Centro de Salud de Ypané y permanecen hospitalizados en el hospital de Luque y de Trauma.

La mujer fue hallada en estado consciente al momento de la intervención, mientras que el presunto agresor permanece bajo custodia policial.

Testimonio clave: el hijo de la víctima

De acuerdo con el relato del hijo de la víctima, sus padres estaban consumiendo bebidas alcohólicas cuando iniciaron una discusión. En ese momento, el hombre ingresó a la vivienda, tomó un revólver calibre 22 y disparó contra la mujer.

Luego, el hombre huyó del lugar, pero poco después fue hallado por bomberos voluntarios con una herida compatible con intento de autoeliminación.

La fiscal Blanca Aquino, de la Unidad Penal N.º 3 de J. Augusto Saldívar, dispuso la detención de Fernández Coronel como supuesto autor del hecho de tentativa de feminicidio.

Dónde denunciar hechos de violencia contra la mujer

Si sos víctima o tenés conocimiento de un caso de violencia contra la mujer llamá al 137 “SOS mujer”. Tiene cobertura nacional las 24 horas, todos los días, y es gratuita.

