Ni la lluvia detuvo la fe de los devotos de la Virgen de Caacupé en Ciudad del Este

El recorrido de la imagen de la Virgen abarcó varias cuadras en los barrios Santa Ana y 23 de Octubre de esta capital departamental. A pesar de las inclemencias del tiempo, los vecinos decoraron las calles y esperaron frente a sus viviendas con la imagen de la Virgen, mientras otros ofrecieron agua a los peregrinantes que acompañaban la procesión.

Lea más: Caacupé 2025: monseñor Valenzuela llama a erradicar la corrupción

Posteriormente, a las 9:00 se celebró la misa central en la parroquia Nuestra Señora de Caacupé del barrio 23 de Octubre, que nuevamente congregó a una gran cantidad de fieles y a varios sacerdotes.

El padre Tranquilo Monfroi destacó la demostración de fe de la comunidad. “Tuvimos una procesión bajo la lluvia que es una demostración muy linda de fe. Hubo una participación importante desde el inicio del novenario para honrar a la Virgen de los Milagros de Caacupé”, expresó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, el sacerdote explicó que el mensaje central de esta festividad mariana se basa en la María Inmaculada.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Peregrinación masiva avanza hacia Caacupé en la antesala de la Misa Central

“Para nosotros los cristianos es un momento de mucha fe y de compromiso para vivir lejos del pecado y del mal. María es nuestro modelo de santidad y nos muestra el camino para llegar a Jesús”, sostuvo.