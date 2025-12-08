Peregrinación masiva avanza hacia Caacupé en la antesala de la Misa Central

La madrugada de este lunes se vive con un incesante peregrinar rumbo a la Basílica de Caacupé, donde a las 07:00 se celebrará la Misa Central de la Virgen de Caacupé, en la explanada del santuario. Una inmensa columna de fieles avanza por la ruta PY02, especialmente en la zona de Kuruzú Peregrino, donde el movimiento es continuo y la presencia de devotos se extiende a lo largo de varios kilómetros.

La Patrulla Caminera monitorea el desplazamiento de los feligreses y hasta el momento no se registran incidentes. La inspectora Patricia Ferreira señaló que, pese a la gran cantidad de caminantes, la situación se mantiene bajo control. “Hasta este momento no tuvimos incidentes ni accidentes. Esperamos que continúe así y que lleguemos a término con excelencia del servicio”, afirmó.

Lea más: Caacupé 2025, EN VIVO: la fe inquebrantable del Paraguay se vuelca en la devoción a la Virgencita Azul

Tránsito condicionado por la cantidad de peregrinantes

Ferreira detalló que el restablecimiento del tránsito normal dependerá del flujo de peregrinos que continúen sobre la calzada. “Esto se habilitaría normalmente a partir de las diez horas. Puede ser antes o después, pero depende mucho de la cantidad de feligreses que estén aún transitando”, explicó.

Gracias a la ampliación realizada en los últimos años, la llegada de vehículos hasta la Basílica se realiza con mayor fluidez. Según la Caminera, los buses del transporte público pueden acercarse hasta las zonas cercanas al santuario a través de las rotondas habilitadas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La entrada a Caacupé se facilita desde la primera rotonda, cerca del camino viejo, y también en la segunda rotonda, la Santa Ana, por donde ingresan automóviles y vehículos livianos. En la tercera rotonda, la del Cerro Real, pueden entrar los ómnibus”, precisó Ferreira.