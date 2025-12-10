Hallan vehículo que se habría usado en millonario asalto en edificio de Asunción

La Policía Nacional actualizó este miércoles los datos del asalto registrado en un departamento de un edificio ubicado sobre la avenida Boggiani de Asunción. Inicialmente, se informó que los delincuentes se llevaron G. 35 millones y joyas, pero la víctima confirmó que el monto real asciende a G. 60 millones.

Los criminales redujeron a los guardias que custodiaban el edificio, ingresaron al departamento y escaparon sin dejar rastro, según lo denunciado.

El hallazgo que permitió avanzar en la investigación ocurrió a las 10:50 de este miércoles en la zona de Toledo Cañada, Capiatá. Agentes del Departamento de Investigación Regional Central encontraron abandonada la camioneta utilizada durante el robo.

Se trata de una Toyota Land Cruiser Prado, año 1998, color azul, con matrícula AAHK 255 y denunciada como hurtada bajo acta Nº 7241/2025 en la Comisaría 6ª Metropolitana.

Abandonada en medio de una calle

Vecinos del barrio Fracción alertaron que el vehículo permanecía en medio de una calle de tierra desde horas de la madrugada. Personal de la Comisaría 59ª Toledo Cañada acudió al lugar, al igual que agentes del Departamento de Automotores y Criminalística.

Los investigadores presumen que la banda utilizó la camioneta para escapar tras el asalto y la abandonó para evitar ser rastreada.

El procedimiento fue comunicado al fiscal Gerardo Mosqueira, de la Unidad Penal Nº 2 de Asunción, quien dispuso el traslado del vehículo hasta la comisaría local para continuar con los peritajes.