Paraguayos detenidos con casi media tonelada de marihuana oculta en ruedas de camión

El tractocamión de la marca Scania con chapas paraguayas, fue interceptado en la mañana de ayer. Durante la verificación inicial, el conductor manifestó a los agentes que había recogido el vehículo en Paraguay y que debía entregarlo en una estación de servicios en Curitiba, donde recibiría un pago por el transporte. Sin embargo, tras caer en contradicciones y mostrar mucho nerviosismo, despertó sospechas entre los uniformados.

Ante esta situación, fueron utilizados perros detectores, que detectaron posibles rastros de drogas tanto en los neumáticos como en la caja de herramientas del vehículo. En una primera inspección, los agentes hallaron una bolsa con hachís.

Posteriormente, con apoyo del Cuerpo de Bomberos, se procedió al desmontaje de varios neumáticos del camión y del semirremolque, lo que permitió hallar una importante carga de marihuana oculta en su interior.

Tras el pesaje, se confirmó la incautación de 461,92 kilogramos de marihuana y 10,28 kilogramos de hachís, totalizando casi media tonelada de estupefacientes.

Los dos ocupantes, ambos de nacionalidad paraguaya, quedaron detenidos y fueron trasladados con el vehículo y la droga incautada a base de la Policía Federal.

Brecha en el combate al narcotráfico

Mientras en el estado brasileño de Paraná las incautaciones de drogas y detenciones de paraguayos son prácticamente diarias, en el departamento de Alto Paraná persiste la ausencia de operativos de gran impacto. La situación evidencia un casi nulo control de las autoridades paraguayas, considerando que gran parte de las cargas ilícitas ingresan a través del Puente de la Amistad, el río Paraná y el lago Itaipú.