Allanan estancias en Alto Paraná y detienen a dos hombres por tala y desmonte

Durante el operativo, encabezado por el fiscal Orlando Quintana, fueron detenidos Sidney Pereira da Silva (50) y Jorge Antonio Pereira (27), ambos domiciliados en Curuguaty, departamento de Canindeyú. Según declararon a los intervinientes, habrían sido contratados por un hombre identificado como “Luis” para realizar trabajos en la zona.

Lea más: Detienen a un hombre e incautan su retroexcavadora en el este por delitos ambientales

En poder de los aprehendidos se incautaron dos teléfonos celulares, uno Samsung y otro Xiaomi, además de dos topadoras marca CAT modelo D8T y un camión Futon azul, chapa BLN128 PY, cargado con cuatro tambores de 1.000 litros (tres con diésel y uno con agua).

El primer inmueble allanado, con una extensión de 1.601 hectáreas, corresponde al Padrón Nº 4480, propiedad de José Soares Cardoso Neto, e incluye áreas de reserva forestal y sectores mecanizados para uso agrícola. El segundo, de 50 hectáreas, pertenece a Jorge de Oliveira Gonzalves y Luciana dos Santos Gonçalves (Padrón Nº 4478), también con superficie de reserva.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los agentes constataron en ambos sitios labores de limpieza, tala y desmonte mediante metodología en cadena. Para frenar la continuidad de las actividades, se procedió a la incautación de la maquinaria y del camión utilizados en el lugar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea también: Ciudadano alemán imputado por delitos ambientales en la Reserva del Ybyturuzú

Los dos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que las maquinarias quedaron en el lugar bajo la responsabilidad del abogado Manuel Trinidad.