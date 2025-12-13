Alta demanda de adornos y regalos navideños en Ciudad del Este

Los distintos shoppings y las tradicionales “mesitas” concentran una gran diversidad de opciones en precios, tamaños y materiales, lo que permite a los clientes adaptar sus decoraciones de acuerdo con sus gustos y presupuesto. La oferta incluye árboles artificiales, luces de diferentes tonalidades, esferas, cintas, guirnaldas y figuras temáticas, que permiten elegir estilos que van desde lo tradicional hasta lo moderno.

Además, en un breve recorrido por el microcentro se pueden encontrar artículos con precios competitivos, lo que atrae tanto a compradores individuales como a quienes adquieren productos para su posterior reventa.

Los turistas extranjeros acostumbran adelantar sus compras navideñas, sin embargo, los vendedores aseguran que la demanda se mantiene incluso hasta el 24 de diciembre, especialmente en la venta de luces decorativas, principalmente aprovechando el oxígeno económico por el cobro del aguinaldo.

Josefina Torales, conocida en el microcentro como “la señora de los arbolitos”, desde hace más de 20 años se dedicada a la comercialización de árboles de Navidad ya decorados. Su local está ubicado sobre la avenida Adrián Jara. Aseguró que las ventas superaron las expectativas y consideró que es el mejor año pospandemia.

Torales explicó que, además de vender arbolitos, también ofrece el servicio de decoración en hogares. Como ejemplo, mencionó que el viernes instaló un arbolito de estilo americano por un valor de G. 3.500.000. Asimismo, indicó que el movimiento comercial se intensifica entre el 15 y el 24 de diciembre, coincidiendo con el pago de aguinaldos. “Algunos empleados recién cobran en esas fechas y aprovechan para hacer sus compras”, comentó.

Por su parte, Francisco Sosa, quien desde hace 33 años cuenta con una mesita en la zona céntrica, contó que formó una clientela importante con el paso del tiempo. Cada año envía adornos navideños al Brasil, Argentina y a varias ciudades del país.

Sosa indicó que comenzó a ofrecer sus productos desde el 20 de octubre y que este año por la temporada navideña registró muy buenas ventas. “Confío en que me permitirá pagar mis cuentas”, expresó.

Precios de algunos artículos

Entre los precios accesibles, se destacan guirnaldas desde G. 8.000, adornos para arbolitos desde G. 2.000, adornos de puerta a partir de G. 14.000 y gorros navideños desde G. 4.500.

Los árboles artificiales de 90 centímetros se consiguen por menos de G. 50.000, mientras que los de 2,10 metros alcanzan los G. 300.000. También se ofertan conjuntos con figuras de Papá Noel, renos, así como, hielo falso desde G. 60.000, además de bolsas para regalo alusivas a la Navidad a partir de G. 4.000.