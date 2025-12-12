Inauguración de la Villa Navideña 2025 queda postergada para mañana

A través de sus redes sociales, la Itaipú Binacional anunció que la gran inauguración de la Villa Navideña 2025, prevista para hoy, queda suspendida a raíz de las condiciones climáticas.
La misma queda postergada para mañana, sábado 13 de diciembre, en el Parque Lineal de Ciudad del Este, en el Área 1 de Ciudad del Este, a partir de las 18:00 y estará abierta al público hasta el 20 de diciembre.
La Villa Navideña se perfila como una de las mayores oportunidades del año para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y emprendedores en general del sector gastronómico, de artesanía y manualidades, y para el movimiento turístico.
Se trata de la tercera edición del proyecto navideño de Itaipú bajo la administración de Justo Zacarías. Su ejecución comenzó después de que la Municipalidad de Ciudad del Este pusiera en marcha un proyecto similar denominado “Navidad Sustentable”, actualmente conocido como “Navidad del Este”.
Este emprendimiento ha recibido fuertes cuestionamientos por los US$ 850.000 que Itaipú tiene presupuestado gastar en actividades y arreglos navideños, pero no para invertir en salud.