Recapturan a homicida brasileño que aprovechó su libertad transitoria para fugarse de la cárcel

La aprehensión Paolo Graziani Rodrigues Varga fue ayer, a las 12:45 aproximadamente, sobre la avenida Carlos Antonio López, de esta ciudad.

Según datos, personal del Grupo Lince lo divisó cuando circulaba a pie con actitud sospechosa, por lo que procedieron a interceptarlo y solicitarle su documento de identidad.

Según el reporte policial, el hombre se negó a identificarse e intentó darse a la fuga, pero tras una breve persecución fue alcanzado y reducido por los intervinientes. Posteriormente fue trasladado a la Subcomisaría 13ª para una mejor verificación de sus datos.

Ya en la sede policial, el aprehendido presentó un documento de identidad sin numeración visible, además de exhibir un migratorio argentino no legible, por lo que se solicitó la intervención del Comando Tripartito para la verificación de su antecedente. Tras la consulta, se confirmó que el mismo registra una orden de captura vigente en Brasil por homicidio.

El comisario Carlos Barboza, jefe de la Comisaría 13ª, manifestó que Rodrigues estaba cumpliendo una condena de 25 años de prisión en una cárcel brasileña, de los cuales ya había purgado 18 años. Hace seis meses fue beneficiado con libertad transitoria para salir los fines de semana, situación aprovechada para fugarse hacia Paraguay.

Barboza comentó que al no registrar procesos judiciales pendientes en Paraguay, el brasileño será expulsado del país en el transcurso del día y entregado a la Policía Federal del Brasil.