Habilitarán el Mercado 4 de noche: estas serán las fechas

“Battilana de noche” es el nombre que llevará la experiencia de compras en el Mercado Municipal Nº 4 en horario extendido, que se prolongará hasta las 21:00, para posibilitar a la ciudadanía recorrer el emblemático centro comercial con ofertas especiales y propuestas multi rubros.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las ventas de los permisionarios, ofrecer mejores horarios para los compradores en vísperas de Navidad y comenzar a desarrollar la anhelada experiencia de mercado nocturno, inspirada en modelos exitosos como los mercados de Taiwán.

Una experiencia nueva para el Mercado 4

El director de Mercados Zonales, Alejandro Buzó, destacó que más de 30 permisionarios ya se sumaron a esta primera etapa, que abarcará la calle Battilana, desde Rodríguez de Francia.

Detalló que los rubros participantes incluyen venta de frutas, verduras, pollo, vestimenta, tecnología y otros sectores tradicionales del mercado.

“La idea es que los vendedores puedan alcanzar sus metas de venta y que los compradores tengan la posibilidad de visitar el mercado en un horario accesible, especialmente quienes trabajan hasta tarde. Además, buscamos que la gente viva por primera vez la experiencia de recorrer el mercado de noche”, señaló.

El esquema de seguridad