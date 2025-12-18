Proyectan construcción de albergue tras reclamos de familiares que duermen en pasillos del hospital

El jefe comunal realizó una visita oficial al centro asistencial acompañado de un equipo técnico de la Municipalidad, integrado por el director de Área Urbana, Juan Cabrera, y la directora de Salud, Dahiana Garcete, para definir prioridades de inversión en infraestructura.

La comitiva fue recibida por autoridades del Hospital Regional, entre ellas la directora Katia Ayala, el administrador Marcelo Giménez, la directora médica Cristina Torales y el presidente del Consejo de Salud, Francisco Franco Mancuello.

Durante el recorrido, detectaron diversas necesidades estructurales que requieren intervención para mejorar las condiciones tanto de los pacientes y sus familiares.

Durante la visita, el intendente Pereira Mujica prometió avanzar con un proyecto para la construcción de un albergue destinado a los familiares de pacientes internados, quienes actualmente duermen en los pasillos en precarias condiciones.

Asimismo, verificaron el comedor del hospital, que brinda alimentación diaria a unas 300 personas. En ese marco, se analizó la posibilidad de que la panadería municipal provea pan de forma regular, además de impulsar una huerta orgánica que contribuya a reforzar la calidad nutricional.

También se evaluaron trabajos urgentes de mantenimiento, como la reparación del sistema de desagüe cloacal y la puesta a punto del autoclave, equipo utilizado para la esterilización del instrumental médico y el control de infecciones.