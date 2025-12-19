Agentes penitenciarios frustran fuga en la cárcel de Ciudad del Este

Según datos, a las 4:40 de este viernes, el interno Orlando Javier Jiménez Candia, previamente había solicitado atención médica en el área de sanidad del penal. Una vez concluida la evaluación por el personal de salud, el interno fue llevado a su sector de reclusión.

Minutos después, el recluso trepó el cerco perimetral y logró acceder al techo del Pabellón Rancho 1. El intento de fuga fue detectado por los guardias ubicados en los puestos perimetrales de los Muros 5, 6, 7 y 8, quienes activaron de forma inmediata efectuaron disparos disuasivos que permitieron neutralizar la acción.

El interno fue reducido y retirado del lugar, siendo trasladado nuevamente a la sanidad para un control médico preventivo. Posteriormente, y conforme a la normativa institucional, fue derivado al área de aislamiento.

El hombre está recluido en la cárcel esteña desde la semana pasada por un supuesto hecho de violencia familiar contra su expareja. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado de Guarambaré.