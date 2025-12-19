ABC en el Este
19 de diciembre de 2025

Agentes penitenciarios frustran fuga en la cárcel de Ciudad del Este

El intento de fuga de la cárcel fue reportado esta mañana por el Ministerio de Justicia.
Agentes penitenciarios evitaron esta madrugada la fuga de una persona privada de su libertad de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este. La situación fue detectada y controlada rápidamente.

Según datos, a las 4:40 de este viernes, el interno Orlando Javier Jiménez Candia, previamente había solicitado atención médica en el área de sanidad del penal. Una vez concluida la evaluación por el personal de salud, el interno fue llevado a su sector de reclusión.

Minutos después, el recluso trepó el cerco perimetral y logró acceder al techo del Pabellón Rancho 1. El intento de fuga fue detectado por los guardias ubicados en los puestos perimetrales de los Muros 5, 6, 7 y 8, quienes activaron de forma inmediata efectuaron disparos disuasivos que permitieron neutralizar la acción.

El interno fue reducido y retirado del lugar, siendo trasladado nuevamente a la sanidad para un control médico preventivo. Posteriormente, y conforme a la normativa institucional, fue derivado al área de aislamiento.

El hombre está recluido en la cárcel esteña desde la semana pasada por un supuesto hecho de violencia familiar contra su expareja. El hecho ocurrió en el estacionamiento de un supermercado de Guarambaré.