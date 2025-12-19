Arnoldo Wiens suspende gira en Alto Paraná por problemas de salud

Wiens ingresó a las 20:00 aproximadamente de ayer a la Fundación Tesãi, en Ciudad del Este, donde recibió atención médica. Posteriormente, cerca de la medianoche, fue trasladado a un centro médico de Asunción. En la mañana de este viernes, el presidenciable fue dado de alta médica, según explicó su hijo Esteba Wiens.

“Cerca de las 20:00 horas fue internado en Tesãi, donde fue bien atendido. Tenía piedra en el riñón. Un poco después de la medianoche se lo trasladó a Asunción y esta mañana expulsó la piedra de forma natural, por lo que ya recibió el alta”, detalló Wiens.

El precandidato suspendió el último acto que tenía previsto ayer en Minga Guazú, además de las actividades programadas para el jueves en los distritos de Tavapy y Santa Rita, al sur de Alto Paraná. La gira se realizaba desde el miércoles con el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Durante las reuniones Abdo Benítez no descartó que Colorado Añetete presente candidatura a la Intendencia en Ciudad del Este y manifestó “porque con nuestra bandera sí podemos ganar, o sino vamos a seguir luchando por espacios para los bandidos”, afirmó finalmente.

Hasta el momento, no se informó cuándo retomará su agenda de actividades proselitistas.