Wiens critica a “clanes” de Guarambaré y cuestiona al gobierno de Peña en acto político

El precandidato presidencial del movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, aprovechó un acto político realizado en Guarambaré para lanzar duras críticas contra los “clanes” que —según dijo— dominan la ciudad, y también contra el gobierno de Santiago Peña, al que acusó de estar “alejado de las necesidades de la gente”.

El encuentro tuvo como eje la oficialización de la candidatura del Dr. Marcos Ojeda a la intendencia local. La actividad reunió a dirigentes de Colorado Añetete, entre ellos el expresidente Mario Abdo Benítez, además de aspirantes municipales de distintos distritos.

Gobierno está alejado de la gente

Durante su discurso, Wiens afirmó que “Guarambaré está cansado de los clanes y dinastías que por años agobiaron a la ciudadanía”, asegurando que esta misma situación se replica en todo el país. Señaló que existen autoridades que “se alejaron de las necesidades reales de la gente y solo protegen sus propios intereses”, en clara alusión al actual gobierno.

El presidenciable instó a apoyar una renovación política encabezada por Ojeda y enfatizó la necesidad de “devolver la dignidad y la cercanía a las instituciones”.

Wiens cerró su intervención afirmando que “no lo van a callar”, asegurando que publicaciones recientes que lo atacan solo buscan servir de “cortina de humo” ante las críticas que viene realizando.