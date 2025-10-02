“Sobres del poder”: Wiens desafía a Santi Peña a someterse al polígrafo

El precandidato presidencial por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, hizo hoy desafío público al Presidente de la República, Santiago Peña y a la primera dama, Leticia Ocampos, instándolos a someterse a la prueba del polígrafo para responder a preguntas de interés nacional. Así se refirió al caso “sobres del poder”, escándalo que salpica al mandatario y a su familia, según denuncias de la denuncia de exempleada de familia presidencial Luz Candado.

Fue en el marco del cumpleaños político del precandidato a intendente de Coronel Oviedo, Roly Gaona.

El encuentro fue en el local de Thunder Eventos, de la capital departamental de Caaguazú. En la ocasión Wiens estuvo acompañado también por el senador Mario Varela, entre otros referentes de Colorado Añetete.

Lea más: Wiens acusa al gobierno de Peña de ejercer terrorismo de Estado y denuncia persecución política

En un encuentro, Wiens exhibió un sobre manila que, según expresó, contiene las preguntas que tanto el Jefe de Estado como su esposa deberían responder ante el pueblo bajo detector de mentiras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“El pueblo merece saber la verdad. Si el Presidente somete a polígrafo a sus funcionarios, que se someta él también, junto con la Primera Dama. Aquí están las preguntas que deben contestar. ¿Con qué autoridad moral pueden exigirnos que cumplamos las reglas si ellos no las cumplen?”, manifestó el presidenciable disidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al mismo tiempo, Wiens instó a los órganos competentes, entre ellos la Fiscalía y la Seprelad, a actuar de oficio y de manera urgente.

Wiens también pidió a las autoridades del Partido Colorado expedirse conforme a los valores de su Acta Fundacional. “El silencio es complicidad. El Partido debe ponerse del lado del pueblo honesto, no del lado de quienes traicionan su confianza”, remarcó.

Lea más: Facturas por pagos con “sobres” se elaboraban a nombre de otros

El político disidente indicó que el planteamiento busca instalar un debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el más alto nivel del Gobierno cartista, al tiempo de exponer la contradicción entre la exigencia impuesta a empleados de la Presidencia y la falta de disposición del propio mandatario a ser evaluado con el mismo criterio.