Puente de la Integración: cruce de camiones comenzó con pocos problemas, pero esperan mayor flujo desde mañana

Durante la primera jornada, el tránsito de camiones vacíos hacia el Centro de Frontera no generó congestiones importantes, tanto de salida como de entrada entre Presidente Franco (Paraguay) y Foz de Yguazú (Brasil).

La espera se concentró en el límite de la ciudad, sobre la ruta PY07 (Supercarretera), donde se formó una importante fila de camiones que ocupó una de las calzadas por varios kilómetros. Pese a ello, no se registraron mayores reclamos, teniendo en cuenta que durante los fines de semana el tránsito de vehículos particulares es menor.

El general retirado Cayo Rafael Arréllaga valoró el despliegue de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la organización del operativo. “A partir de las 21:00 horas ya estaban controlando. Fue un trabajo excelente, muy loable la organización, la exigencia y el acompañamiento a los transportistas”, expresó.

Arréllaga también resaltó el acompañamiento motorizado del personal de la PMT durante el ingreso de los camiones al ejido urbano, que abarca unos cinco kilómetros, y manifestó su expectativa de que el mismo nivel de coordinación se aplique al ingreso de camiones desde Brasil hacia Paraguay.

“Con el acompañamiento y un control eficaz se puede lograr importantes avances. Presidente Franco merece un progreso ordenado”, concluyó el vecino.

Horario establecido

El horario de las gestiones aduaneras es de 19:00 a 7:00, mientras que la circulación de camiones por calles y avenidas de Presidente Franco está permitida desde las 22:00 hasta las 5:00.

Ayer, algunos camiones lograron cruzar por la zona urbana en horas de la tarde, antes de iniciar los controles, por lo que fueron los primeros en utilizar el nuevo paso fronterizo.