Video: improvisación en la habilitación del Puente de la Integración comienza a generar los primeros problemas

Uno de los incidentes fue reportado en la mañana de este jueves en la primera rotonda sobre la avenida Bernardino Caballero, en el barrio Tres Fronteras, donde un camión de gran porte, chapa brasileña, debido a su altura, alcanzó los cables en la zona y dejó conexiones sueltas tanto de telefonías como del tendido eléctrico.

Lea más: Habilitan de forma parcial el Puente de la Integración en medio de reclamos

Posteriormente, vecinos del barrio San Roque denunciaron un hecho similar, cuando otro camión de gran porte desprendió cables instalados a baja altura.

Los vecinos lamentaron la improvisación y la falta de planificación para la habilitación del puente. Aseguran que las calles y avenidas barriales no están preparadas para el tránsito de vehículos de gran porte. Aseguran que los cables, en su mayoría están ubicados a baja altura.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Asimismo, manifestaron su preocupación ante el riesgo de que motociclistas o peatones resulten lesionados por los cables sueltos, por lo que solicitan la presencia permanente de cuadrillas de la ANDE para evitar tragedia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Carmen Villar, una de las vecinas afectadas, lamentó la falta de una verificación previa antes de la habilitación del paso internacional. “Mi reclamo es ¿cómo van a habilitar?, siendo que está preparado solo para vehículos livianos. Acá los cables tienen dos metros a dos metros y medio”, afirmó.

Lea más: DNIT realiza simulacro operativo en el Puente de la Integración con camiones vacíos

La mujer dijo que no se oponen a la habilitación del puente, pero exigen condiciones adecuadas.