Puente de la Integración: camiones empiezan a cruzar a Brasil

La circulación de camiones por el Puente de la Integración se inicia esta noche en Presidente Franco, con tránsito restringido, sin carga y en medio de reclamos por la falta de infraestructura vial en la ciudad.

En esta primera etapa, el paso internacional funcionará exclusivamente para camiones en lastre (sin carga) y de forma experimental.

Las gestiones aduaneras estarán habilitadas de 19:00 a 7:00, mientras que el tránsito de camiones por calles y avenidas de Presidente Franco estará permitido únicamente entre las 22:00 y las 5:00.

Según estimaciones oficiales, entre 200 y 250 camiones utilizarán diariamente este nuevo cruce fronterizo.

Reclamos por falta de infraestructura vial

La habilitación del puente se da en medio de quejas de pobladores y autoridades locales, quienes advierten que Presidente Franco no cuenta con la infraestructura vial necesaria para soportar el flujo de camiones.

Entre las principales preocupaciones figuran la ausencia de avenidas de cuatro carriles, la falta de veredas en el trazado habilitado y la demora en obras clave como el puente sobre el río Monday, que recién estaría listo a finales de 2026.

El proyecto contempla el Corredor Metropolitano del Este como vía logística principal para evitar el ingreso de camiones a la zona urbana. Sin embargo, su habilitación depende de la finalización del puente sobre el río Monday, cuya entrega al MOPC está prevista para diciembre de 2026.

Peña lamentó inauguración separada

Durante el acto oficial, realizado esta mañana en la cabecera paraguaya, el presidente Santiago Peña lamentó que la inauguración del puente se haya realizado de forma separada con Brasil.

Por su parte, el intendente de Presidente Franco, Roque Godoy, celebró la habilitación tras más de 30 años de espera, aunque cuestionó que los vehículos particulares aún no puedan utilizar el paso.

Ante el pedido, el mandatario anunció que el canciller nacional presentará una nota al Brasil para evaluar que, durante este periodo de prueba, los vehículos livianos puedan circular las 24 horas.