¿Acercamiento entre Yo Creo y la ANR? Daniel Pereira Mujica se reúne con Justo Zacarías

El partido Yo Creo siempre se mantuvo muy al margen de la ANR, y sus líderes mostraron una marcada diferencia en los discursos. Incluso, en algunas ocasiones hubo fuertes acusaciones unos contra otros, por lo que la reunión entre dos referentes de dichos grupos políticos no pasó desapercibida este martes.

Sobre el encuentro, hubo una comunicación formal de ambas instituciones. Afirmaron que se trató de una reunión de trabajo para coordinar obras a favor de la capital del Alto Paraná. El encuentro se desarrolló este martes 23 de diciembre, en la sede de la comuna.

Desde Itaipú informaron que “durante la reunión se establecieron mecanismos de ejecución de importantes obras y programas para la capital del Alto Paraná. La reunión, marcada por un ambiente de cordialidad, permitió que ambas autoridades dialoguen sobre la manera de articular los esfuerzos necesarios para lograr la concreción de los emprendimientos estratégicos”, expresan en el comunicado de prensa.

Afirmaron que el objetivo es trabajar de forma conjunta, no solo para mejorar la infraestructura de la ciudad, sino también para desarrollar programas que impacten positivamente en la vida de los ciudadanos.

Acompañaron al titular paraguayo de la Binacional representantes de la Superintendencia de Obras y Desarrollo de la entidad, quienes expusieron los avances de obras emblemáticas que se llevan a cabo en Ciudad del Este y que se encuentran en plena ejecución.

En tanto, desde la comuna informaron que uno de los temas abordados fueron los avances en la construcción del viaducto en el kilómetro 333 de la ruta PY02, así como el proyecto de una solución vial en la rotonda del Área 1, actualmente en etapa de análisis y planificación.

“La gestión municipal reafirma su apertura al trabajo conjunto con Itaipú Binacional, apostando a una mejor planificación y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo urbano y al bienestar de la ciudadanía”, refiere el comunicado.