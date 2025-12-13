No hay ruptura en la oposición, asegura senador de Yo Creo

“No es rotura, pero no se logró llegar a un acuerdo con el PLRA, por lo cual se selló alianza con Cruzada Nacional. Hubo inconvenientes en la distribución de los escaños para la Junta Municipal, pero en otros 70 distritos estamos acompañando a candidatos del Partido Liberal”, indicó el senador Rubén Velázquez.

Agregó que siguen las conversaciones entre todos los sectores de la oposición para llegar unidos a las municipales del 2026.

Sobre la versión de que el Partido Yo Creo se volvió soberbio tras el triunfo de Daniel Mujica en Ciudad del Este, manifestó que ellos reconocen el trabajo de sus aliados, que por eso pudieron ganar las elecciones.

“Cruzada se portó con nosotros. El diálogo y la alianza existen a nivel país. No somos soberbios, fue una victoria de la oposición porque se llegó con humildad”, dijo.