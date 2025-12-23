Hijo adolescente de concejal protagoniza accidente de tránsito en Alto Paraná

El percance se registró anoche, alrededor de las 20:00, sobre la avenida Mariscal Francisco Solano López, casi Simón Bolívar, del distrito de San Alberto, al norte de Alto Paraná.

Según datos, el menor de 17 años estaba al mando de una camioneta Toyota Fortuner, color negro, año 2022, cuando embistió a una motocicleta Kenton GL150, color negro, sin chapa, guiada por un joven de 22 años.

A raíz del impacto, el motociclista sufrió lesiones en la mano y la rodilla del lado izquierdo, por lo que trasladado hasta el Puesto de Salud local, donde recibió los primeros auxilios y posteriormente fue dado de alta.

El motociclista circulaba por la mencionada avenida en dirección este-oeste, mientras que la camioneta lo hacía en sentido contrario. Al realizar un retorno hacia la calle Simón Bolívar, se produjo la colisión entre ambos rodados.

El hecho fue comunicado al agente fiscal Fernando Galeano, quien abrirá una causa penal para investigar lo sucedido.

Otro caso

El viernes último, el hijo de 16 años de otro concejal departamental atropelló con una camioneta Toyota Land Cruiser, a una motocicleta sobre la ruta PY02, en el distrito de Juan León Mallorquín. En ese hecho perdieron la vida Pedro Alcides Ojeda Quintana, de 57 años, y su hija de 17 años.