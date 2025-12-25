Costanera Ñande Renda, refugio para la calurosa Navidad en el Este

Las altas temperaturas registradas en esta jornada festiva llevaron a pobladores del Este del país a buscar alivio a orillas de lagos y arroyos de la zona. Uno de los sitios más concurridos fue la costanera Playa Ñande Renda, ubicada en el barrio San Juan de Ciudad del Este. Desde tempranas horas, numerosas familias llegaron al lugar con conservadoras y artículos para la diversión en el agua, como salvavidas y flotadores.

A lo largo del día, varios vendedores se instalaron en la zona para ofrecer bebidas refrescantes, helados, salvavidas, sombreros y otros. La mayor afluencia de visitantes se registró pasado el mediodía, especialmente entre las 14:00 y las 15:00, cuando familias enteras coparon el predio para disfrutar del feriado.

La Costanera, situada a orillas del lago Acaray, cuenta con playa de arena, además múltiples comodidades, entre ellas áreas arboladas que brindan sombra, espacios para colgar hamacas, pista de skate, senderos, sanitarios y otros servicios. No obstante, una de las principales falencias del lugar es la falta de estacionamiento, lo que llevó a vecinos de la zona a habilitar terrenos baldíos cercanos para el aparcamiento de vehículos.

El acceso a la costanera es libre y gratuito, aunque los visitantes deben respetar normas básicas de convivencia, como la prohibición de ingresar con botellas de vidrio y de escuchar música a alto volumen.

Movimiento comercial pausado

Mientras los lugares de esparcimiento registraron un movimiento importante, el comercio estuvo pausado este jueves de Navidad. Tanto en la zona céntrica como el mercado municipal los locales permanecieron cerrados al igual que los supermercados.

En cuanto al tránsito vehicular estuvo muy mermado en las zonas comerciales y puntos que en días hábiles registra flujo importante.