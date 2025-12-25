Video: Navidad pasada por agua reduce la actividad en Ayolas

Como consecuencia, el ambiente festivo se vio opacado por las condiciones climáticas adversas. El escaso movimiento ciudadano fue notorio durante gran parte del día.

Las playas tradicionalmente concurridas en Navidad, permanecieron vacías. Tanto San José Mí como la playa de Corateí no registraron presencia de visitantes, a diferencia de años anteriores, cuando familias provenientes de distintos puntos del departamento de Misiones acudían para compartir la jornada a orillas del río Paraná.

En temporadas anteriores, estas zonas solían recibir a turistas y pobladores locales que aprovechaban el feriado para realizar encuentros familiares y degustar comidas típicas, especialmente platos elaborados a base de pescado. Sin embargo, las lluvias continuas desalentaron este tipo de actividades al aire libre, afectando también a los trabajadores vinculados al sector turístico y gastronómico.

Desde la Comisaría 8ª del barrio Mil Viviendas informaron que la Nochebuena transcurrió con total normalidad. Según el reporte policial, no se registraron hechos relevantes, calificando la jornada como tranquila. Las autoridades señalaron que las condiciones climáticas influyeron de manera directa en la reducción de actividades nocturnas y concentraciones de personas.

En cuanto al pronóstico, datos meteorológicos indican que las lluvias continuarán durante la jornada de mañana. La temperatura se mantendría entre los 23 °C y 33 °C. Para el sábado se prevé un día nublado, mientras que para el domingo 28 nuevamente se anuncian precipitaciones que se extenderían hasta el jueves 1 de enero.

