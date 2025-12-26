Persiste el ambiente caluroso y húmedo con probabilidad de lluvias en el este

El amanecer de este viernes se presenta con un ambiente cálido y húmedo en la zona este del país. Durante la tarde, las condiciones se tornarán calurosas a muy calurosas, con temperaturas máximas previstas entre 31 °C y 32 °C. En el transcurso del día se prevén vientos variables, predominando luego del sector noreste, además de chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas.

Alerta meteorológica: seis zonas bajo riesgo de lluvias intensas esta tarde

Para el sábado 27, persistirá el ambiente húmedo y caluroso, con vientos del sector norte a noreste, de intensidad leve a moderada. Debido a la alta inestabilidad atmosférica, continuaría la probabilidad de chaparrones puntuales acompañados de actividad eléctrica.

Las probabilidad de lluvias con ocasionales tormentas eléctricas de variada intensidad se mantendrá hasta el domingo en Ciuda del este y alrrededrores. La sensación térmica podría presentarse por encima de la temperatura del aire, debido al elevado contenido de humedad.

