Adolescente de 14 años muere ahogado en arroyo de Presidente Franco

El ahogamiento ocurrió alrededor de las 11:00, según confirmaron agentes policiales de la comisaría 11 del municipio franqueño. El hecho se registró en un arroyito de una propiedad privada, ubicado detrás del mercado municipal, en la zona baja de esta ciudad. Resultó víctima Anderson Luís Santa Cruz Ojeda, de 14 años.

El padre de la víctima, Pastor Santa Cruz Pérez, relató que su hijo prácticamente no salía de la casa, pero que en la mañana, luego de que él saliera a trabajar, llegaron vecinos de la zona, también menores de edad, quienes lo instigaron a salir de la vivienda para ir al arroyo.

Cuando el dueño de casa regresó, ya no encontró a su hijo y horas después uno de los vecinos volvió a la casa y le dijo que su hijo estaba en el comedor del mercado, pero al insistirle le confesó que entró al arroyo y ya no salió.

Otros pobladores de la zona lograron sacar el cuerpo del cauce, pero ya se encontraba sin signos de vida, por lo que dieron aviso a la Policía.