28 de diciembre de 2025 - 14:22

Adolescente de 14 años muere ahogado en arroyo de Presidente Franco

El adolescente ya fue encontrado sin vida.
Un adolescente de 14 años murió ahogado en un arroyo del barrio San Sebastián de Presidente Franco, cerca del mediodía de este domingo. El menor de edad habría ingresado al cauce para refrescarse, se dirigió hasta la parte más honda y ya no logró salir. La víctima estaba en compañía de otro menor de edad, según el reporte policial.

El ahogamiento ocurrió alrededor de las 11:00, según confirmaron agentes policiales de la comisaría 11 del municipio franqueño. El hecho se registró en un arroyito de una propiedad privada, ubicado detrás del mercado municipal, en la zona baja de esta ciudad. Resultó víctima Anderson Luís Santa Cruz Ojeda, de 14 años.

El padre de la víctima, Pastor Santa Cruz Pérez, relató que su hijo prácticamente no salía de la casa, pero que en la mañana, luego de que él saliera a trabajar, llegaron vecinos de la zona, también menores de edad, quienes lo instigaron a salir de la vivienda para ir al arroyo.

Cuando el dueño de casa regresó, ya no encontró a su hijo y horas después uno de los vecinos volvió a la casa y le dijo que su hijo estaba en el comedor del mercado, pero al insistirle le confesó que entró al arroyo y ya no salió.

Otros pobladores de la zona lograron sacar el cuerpo del cauce, pero ya se encontraba sin signos de vida, por lo que dieron aviso a la Policía.