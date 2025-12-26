Villarrica: hallan sin vida en un lago a niño de 12 años desaparecido en la tarde de Navidad

La víctima fue identificada como Derlis Damián Figueredo González, de 12 años, domiciliado en el barrio Santa Librada de la capital guaireña, según confirmaron fuentes policiales y del Ministerio Público.

El hallazgo se produjo alrededor de las 13:00 en el lago conocido como Canindeyú, ubicado en el barrio Estación, un lugar que arrastra un historial de hechos luctuosos.

De acuerdo con el informe de la Comisaría 2ª de Santa Librada, el menor había salido de su vivienda el jueves último, cerca de las 16:00, en compañía de amigos, con la intención de recorrer casas con pesebres navideños.

Al no regresar a su hogar, su madre, Dori González Arzamendia, formalizó la denuncia por desaparición, lo que activó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía Nacional.

Ingresó con unos amigos al lago, pero ya no pudo salir

Las averiguaciones realizadas por el Departamento de Investigaciones del Guairá permitieron reconstruir los últimos movimientos del niño, quien se encontraba con primos y amigos en inmediaciones del lago del barrio Estación.

Según los testimonios recabados, el grupo de menores decidió ingresar al lago para bañarse, momento en que Derlis habría tenido dificultades para mantenerse a flote debido a la profundidad del agua.

Dos de los jóvenes intentaron auxiliarlo, pero no lograron sacarlo, por lo que salieron del lugar sin dar aviso inmediato a sus padres ni a los familiares del menor, presuntamente por temor a las consecuencias.

Tras recibir esta información, los agentes se trasladaron nuevamente hasta el lago, donde observaron a simple vista un cuerpo humano flotando.

En el sitio intervinieron el fiscal de turno, Diego Duarte, personal de Criminalística, bomberos voluntarios y el médico forense Dr. Alfredo Lichi, quien diagnosticó como causa de muerte asfixia por sumersión.

Por disposición del Ministerio Público, el cuerpo fue entregado a su padre, Lorenzo Figueredo Estigarribia.