Ciudad del Este prepara una gran fiesta para recibir el 2026 con música y show de fuegos artificiales

La Municipalidad de Ciudad del Este inició ayer los trabajos de montaje de mesas y acondicionamiento de los espacios exclusivos, donde el público tendrá una vista privilegiada al espectáculo pirotécnico. Todas las mesas estarán ubicadas estratégicamente para garantizar una visual directa al show de fuegos artificiales, uno de los principales atractivos de la noche.

Las reservas de mesas se realizaron en el Polideportivo Municipal mediante la entrega de 5 kilogramos de víveres no perecederos. Desde la organización informaron que todas las mesas ya se encuentran agotadas en estos espacios vips.

Los preparativos se concentran principalmente sobre la avenida Concejal Romero, Avenida del Lago y Mariscal Estigarribia, zonas que serán el epicentro de la celebración y donde se espera la concurrencia de miles de personas para disfrutar de la fiesta al aire libre.

En cuanto al espectáculo artístico, la organización confirmó al mexicano Paco Barrón como artista principal, acompañado de un tributo a Ke Personajes, además de las presentaciones de DJ Chevo, Funk Chula, DJ Samudio y el grupo Los Paredes. La conducción del evento estará a cargo de Paty Orué y Kike Casanova, quienes animarán la noche y acompañarán al público en el tradicional conteo regresivo para recibir el 2026.

El Réveillon 2026 forma parte del programa de festividades de fin de año impulsado por la comuna, que incluye también la Navidad del Este, con el objetivo de generar un importante movimiento turístico y comercial. Estas actividades buscan dinamizar la economía local, atraer visitantes y posicionar a Ciudad del Este como un destino destacado para celebrar las fiestas.

Esta será la tercera edición del Réveillon, y la segunda consecutiva en el Lago de la República.

Año tras año, el evento convoca a miles de personas provenientes de las principales ciudades del Alto Paraná y de la Triple Frontera.