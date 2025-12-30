Hallan avioneta incinerada en una estancia de Santa Rita

El comisario general Carlos Acosta, director de Policía Nacional en Alto Paraná, señaló que las evidencias preliminares descartan la hipótesis de una caída de la aeronave.
Durante la inspección del sitio, los intervinientes encontraron bidones con combustible, que habrían sido utilizados para prender fuego a la aeronave.
Hasta el momento, no confirmaron si el hecho ocurrió en el marco de algún operativo antidrogas u otra actividad ilícita.
Agentes del Departamento de Criminalística se trasladan al lugar para el trabajo técnico.
Noticia en desarrollo.