Avioneta boliviana interceptada en Concepción será sometida a microaspirado

En el marco de la Operación Escudo Guaraní, un avión AT-27 Tucano de la Fuerza Aérea Paraguaya logró interceptar una aeronave irregular que sobrevolaba el sector norte del departamento de Concepción, en una acción coordinada con el Radar de la Prefectura Aeronáutica.

Al tocar tierra, se observaron dos camionetas —una blanca y otra gris—que se acercaron al punto de aterrizaje. Los ocupantes de la aeronave descendieron rápidamente y abordaron los vehículos, dándose a la fuga.

La intervención contó con apoyo táctico del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), que logró asegurar la nave tras el aterrizaje forzoso de los sospechosos, los cuales se dieron a la fuga.

Sobre el caso, la fiscal Carolina Quevedo comentó que están recabando informaciones y la avioneta será sometida al microaspirado para saber si existen rastros de drogas.

“En horas de la tarde (del martes), el comandante del CODI me solicita una orden de allanamiento en unas coordenadas, porque había una avioneta que había realizado un aterrizaje forzoso y que no tenía autorización para ingresar al tráfico aéreo”, comentó.

Seguido, la fiscal señaló que al llegar al lugar pudo observar la avioneta que tenía matrícula boliviana y cuatro bidones. “Dentro de la avioneta no había nada, pero sí tenía un solo asiento, que sería del piloto. Eso indica que sería una avioneta de carga”.

La avioneta fue trasladada hasta la base aérea de Concepción y en el transcurso del día se le va a realizar el aspirado para saber si existen rastro de droga. “Dependiendo de lo que se encuentre, la investigación tomará uno y otro rumbo”.