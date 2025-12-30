Imputan y solicitan prisión preventiva para mujer que mató a un hombre

La víctima fue identificada como Alcides Irala Ayala (43), quien, según datos, contaba con una orden de captura pendiente por incumplimiento de la obligación alimentaria.

Lea más: Fiesta navideña termina en homicidio doloso en Santa Rosa del Aguaray

El crimen ocurrió el miércoles pasado, a las 9:30 aproximadamente, sobre la vereda de la calle Teniente Guillermo Arias, casi 1.º de Mayo, en el barrio Obrero de la capital departamental. En ese lugar, la ahora imputada se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas con Irala cuando se produjo una discusión.

Según la declaración brindada por la detenida, la pelea se originó luego de que ella reclamara al hombre por haber arrojado a la basura pertenencias de sus hijos, como calzados y prendas de vestir. Indicó que, al exigirle dinero para reponer los objetos desechados, este se negó e intentó llevar un equipo de sonido con la intención de empeñarlo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Siempre conforme a su versión, en ese momento el hombre la siguió y se produjo un forcejeo. “Él se lanzó sobre mí y yo me defendí”, manifestó ante los intervinientes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Tras el hecho, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de la sospechosa y durante el procedimiento fue incautado un cuchillo que habría sido utilizado en el ataque.

Lea también: Mujer mata a un hombre supuestamente por tirar a la basura las pertenencias de su hijo

Ante la gravedad del caso, la fiscal solicitó al Juzgado Penal de Garantías la aplicación de la prisión preventiva como medida cautelar, a fin de asegurar la sujeción de la imputada al proceso penal.