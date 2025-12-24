Mujer mata a un hombre supuestamente por tirar a la basura las pertenencias de su hijo

La supuesta autora del crimen fue identificada como Adriana Angélica Mongelós González, quien fue aprehendida en el lugar por agentes policiales. La víctima es Alcides Irala Ayala (43), quien contaba con una orden de captura pendiente por incumplimiento del deber legal alimentario, según datos policiales.

La detenida manifestó que la discusión se inició cuando ella reclamó al hombre por haber arrojado a la basura pertenencias de sus hijos, entre ellas zapatitos y prendas de vestir. “Yo le mandé guardar las cosas de mis hijos y él me dijo que ya tiró todo en la basura”, manifestó ante los intervinientes.

Siempre según su versión, al reclamarle dinero para reponer los objetos tirados, el hombre se negó. Ante esto, intentó llevar un equipo de sonido para empeñar. En ese momento, el hombre la siguió y se registró un forcejeo. “Él se arrojó encima de mí y yo me defendí”, declaró la mujer.

El caso fue comunicado al Ministerio Público, que dispuso la detención de la mujer y el traslado del cuerpo hasta una funeraria local.