Miles de esteños disfrutaron del feriado en la Costanera Municipal Ñande Renda

El calor húmedo registrado durante el feriado impulsó a muchos a los esteños del a buscar opciones para refrescarse en entornos naturales. El más cercano es la playa Ñande Renda que recibió a miles de visitantes. Desde el mediodía, grupos familiares comenzaron a llegar con conservadoras y elementos recreativos para pasar el día en la playa, bajo sobrillas, o bañarse.

Ni el cielo nublado ni las lluvias intermitentes lograron desalentar a los visitantes, que permanecieron en gran número tanto en la playa como en las inmediaciones del lago Acaray.

El ingreso a la costanera es libre, pero rigen normas básicas de convivencia, como la prohibición del ingreso de envases de vidrio y de música a alto volumen. El cumplimiento de la ordenanza es controlado por funcionarios de la Municipalidad.

El microcentro de Ciudad del Este, caracterizado por la intensa actividad del turismo de compras, mostró en este feriado una imagen casi desierta. La gran mayoría de los locales del circuito comercial permaneció cerrada, en adhesión al feriado por Año Nuevo.

En los barrios, el panorama es similar, pues casi todos los comercios optaron por suspender sus actividades y tomarse una pausa.