¡Mirá cómo recibió Ciudad del Este el año 2026!

El evento se desarrolló con buena concurrencia, a pesar de que horas antes del Réveillon 2026 se registró una intensa lluvia en Ciudad del Este. Incluso durante y después de la medianoche se produjeron algunas lloviznas, aunque estas no fueron suficientes para aguar la fiesta.

Lea más: Ciudad del Este prepara una gran fiesta para recibir el 2026 con música y show de fuegos artificiales

El concejal municipal Sebastián Martínez (Yo Creo) destacó el impacto positivo que genera la fiesta para la ciudad. “Queremos agradecer a toda la gente que vino hoy de diferentes ciudades del Paraguay e inclusive de otros países a compartir este momento de dar la bienvenida al Año Nuevo. Se está volviendo una tradición en Ciudad del Este y queremos que sea un destino, más que solamente un lugar de paso”, expresó.

El edil manifestó que, pese a la incertidumbre generada por los avisos meteorológicos, el clima finalmente terminó se portó, lo que permitió que el público pudiera disfrutar plenamente de los espectáculos y del tradicional show de fuegos artificiales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“La gente vino preparada con paraguas y pilotines, pero casi no llovió. Las luces estuvieron espectaculares. Este año tuvimos cinco minutos y medio de fuegos artificiales, el año pasado fueron tres, y vamos a seguir aumentando para competir con las ciudades más grandes”, afirmó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Martínez destacó que el sector hotelero operó prácticamente al tope de su capacidad durante estos días en la capital esteña y que tanto las grandes empresas como los emprendedores registraron un aumento en sus ventas.

La fiesta también atrajo a visitantes extranjeros

Una familia proveniente de Jacarezinho, estado de Paraná, Brasil, señaló que llegó al país para conocer nuevas culturas y vivir una experiencia diferente.

“Vinimos para pasar un año distinto, conocer otra cultura, lugares y personas. La fiesta es muy bonita, maravillosa”, manifestaron. Los turistas arribaron a la región antes de Navidad y se alojaron en la casa de un familiar en Foz de Yguazú (Brasil), desde donde se trasladaron para participar del evento en Ciudad del Este.

El Réveillon 2026 ofreció un variado espectáculo artístico, encabezado por el grupo mexicano Paco Barrón, además de un tributo a Ke Personajes, presentaciones de DJ Chevo, Funk Chula, DJ Samudio y el grupo Los Paredes.

Lea también: Recibirán Año Nuevo a orillas del río Paraná en Encarnación

La actividad formó parte del programa de festividades de fin de año impulsado por la Municipalidad de Ciudad del Este, que incluye también la Navidad del Este, con el objetivo de dinamizar la economía local. Esta fue la tercera edición del Réveillon y la segunda consecutiva realizada en el Lago de la República.