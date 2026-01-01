El primer día del año, con playa llena en Encarnación

El primer día de este año se caracterizó por una gran concurrencia desde tempranas horas a la principal playa de la ciudad de Encarnación. Principalmente, turistas disfrutaron de las templadas aguas del río Paraná en este caluroso 1 de enero.

La temperatura alcanzó 29 grados centígrados, pero la sensación térmica alcanzó 33 grados, una clara invitación para buscar balnearios y sitios donde aplacar el intenso calor. La jornada presentó chaparrones esporádicos hasta el mediodía y luego comenzó a despejarse el tiempo.

La arena limpia hace que se sienta más intenso el sol en la renovada playa San José, que fue la más elegida por los veraneantes. Los visitantes destacaron la limpieza, la tranquilidad y la seguridad del sitio, a pesar de que durante la madrugada se realizó una gran fiesta en el lugar.

Los turistas comentaron en su mayoría que están en la zona desde el 31 y aprovecharon el feriado para disfrutar de la playa encarnacena.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Un gan número de los visitantes provenían de Asunción, Central, Caaguazú y Alto Paraná o de Argentina y Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La Municipalidad de Encarnación realizó un operativo de limpieza desde tempranas horas para dejar a punto los lugares más concurridos de la ciudad.

En la noche de este jueves, se espera que se realice la fiesta Sunset a orillas del río Paraná.

Lea más: Encarnación recibió el 2026 con una gran multitud en la coqueta playa San José

La fiesta contará con DJs en vivo, entre los que destaca Guillermo Atencio, desde las 19:00 en la pérgola de la playa San José.