01 de enero de 2026 - 16:22

El primer día del año, con playa llena en Encarnación

Sergio González

La capital de Itapúa es considerada uno de los puntos turísticos más importantes de la región. En fechas claves como la fiesta de fin de año y la temporada de verano se evidencia una masiva concurrencia de turistas en la “Perla del Paraguay”. Su principal atractivo, la playa San José, registró miles de visitantes el primer día de 2026.

El primer día de este año se caracterizó por una gran concurrencia desde tempranas horas a la principal playa de la ciudad de Encarnación. Principalmente, turistas disfrutaron de las templadas aguas del río Paraná en este caluroso 1 de enero.

La temperatura alcanzó 29 grados centígrados, pero la sensación térmica alcanzó 33 grados, una clara invitación para buscar balnearios y sitios donde aplacar el intenso calor. La jornada presentó chaparrones esporádicos hasta el mediodía y luego comenzó a despejarse el tiempo.

Veraneantes que eligieron la playa San José de Encarnación.

La arena limpia hace que se sienta más intenso el sol en la renovada playa San José, que fue la más elegida por los veraneantes. Los visitantes destacaron la limpieza, la tranquilidad y la seguridad del sitio, a pesar de que durante la madrugada se realizó una gran fiesta en el lugar.

El primer día del año con playa llena en Encarnación.

Los turistas comentaron en su mayoría que están en la zona desde el 31 y aprovecharon el feriado para disfrutar de la playa encarnacena.

Un gan número de los visitantes provenían de Asunción, Central, Caaguazú y Alto Paraná o de Argentina y Brasil.

Las altas temperaturas invitaron a los turistas a elegir la Playa San José para disfrutar el feriado del primero de enero.

La Municipalidad de Encarnación realizó un operativo de limpieza desde tempranas horas para dejar a punto los lugares más concurridos de la ciudad.

En la noche de este jueves, se espera que se realice la fiesta Sunset a orillas del río Paraná.

La fiesta contará con DJs en vivo, entre los que destaca Guillermo Atencio, desde las 19:00 en la pérgola de la playa San José.