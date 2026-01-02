Vela encendida causa incendio total de un inquilinato en Ciudad del Este

El hecho se registró a las 05:40 aproximadamente en una vivienda ubicada sobre la intersección de las calles Leonardo Britos y Enfermeras del Chaco. El afectado fue identificado como Luis Fabián Arias González (42).
Según el informe de la Comisaría 3ª, el incendio fue comunicado a través del sistema de emergencias 911. Una vez en el sitio, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios, quienes acudieron al sitio y lograron sofocar las llamas para evitar que se propagara a otras viviendas, aunque la vivienda ya había sido consumida en su totalidad.
Arias González explicó que anoche dejó una vela encendida frente a sus santos antes de irse a dormir, y que esta situación habría sido el origen del incendio que se propagó rápidamente por toda la estructura del inquilinato.
Afortunadamente, el siniestro no dejó personas heridas, pero ocasionó cuantiosos daños materiales.